Eigentliche Gewinnerin heute bei der SPD ist Simone Lange, obwohl sie eine denkbar schwache Bewerbungsrede hält. Zwar spricht sie Kernthemen an: fehlendes Teamspiel, fehlende Glaubwürdigkeit der SPD, verurteilt Hartz IV, will die Herzen der Menschen zurückgewinnen. Doch der Funke will nicht überspringen, der Applaus bleibt durchgängig verhalten. Je länger sie redet, desto weniger Stimmen werden ihr zugetraut.



Nach Simone Lange steht Andrea Nahles am Pult. Sie dankt der SPD, ohne die ihre Karriere nicht möglich gewesen sei. Sie dankt ihrer Mutter, die im Plenum sitzt. Es menschelt. Manche mögen das als anbiedernd empfinden. Nahles sagt, sie sei nicht neu in der Partei, schließlich seit 30 Jahren SPD-Mitglied, aber sie habe die Kraft, die Partei zu erneuern. Sie bekommt deutlich mehr Applaus als ihre Konkurrentin, aber sie hat schon bessere Reden gehalten. Es fehlt die Leidenschaft, mit der sie sonst das Ruder rumzureißen vermag.