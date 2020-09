Kanadische Stadt will toxischen Namen ablegen. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Die kanadische Stadt Asbestos (Asbest) in der französischsprachigen Provinz Quebec möchte ihren Namen nicht mehr akzeptieren. Viele der 7.000 Bewohner trafen sich zu einer Informationsveranstaltung mit ihren Ratsmitgliedern, um sich über Pro und Contra einer Namensänderung zu informieren.



Bürgermeister Hugues Grimard monierte, durch den negativ besetzten Namen würden Bemühungen erschwert, dringend benötigte Investitionen für die Stadt zu bekommen. Der neue Name soll in diesem Jahr bekannt gegeben werden.