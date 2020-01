Viele Deutsche sehen Raclette als Essen, bei dem es darum geht, so viel Kartoffeln, Ananas und Fleisch wie möglich auf ein kleines Pfännchen zu laden. Dann gibt es eine dünne Käsescheibe drauf, wird kurz gegrillt – und fertig. Aus Walliser Sicht werden hier mehrere Todsünden begangen. So gibt es zum Raclette niemals Fleisch. Zum Aperitif kann luftgetrocknetes Rindfleisch oder Rohschinken serviert werden. Zum Käse gibt es aber traditionell Kartoffeln, Silberzwiebeln und Essiggurken, die in der Schweiz Cornichons heißen.