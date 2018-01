DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Archivbild Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

DIHK-Präsident Eric Schweitzer hat wegen der schleppenden Regierungsbildung vor Belastungen für die Wirtschaft gewarnt. Zwar seien die meisten Unternehmen in einer guten Lage, sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK).



"Dennoch wächst auf Dauer ohne eine verlässliche und kalkulierbare Politik die Verunsicherung in der Wirtschaft." Dies könne selbst eine solide Volkswirtschaft belasten. Die Regierungsbildung müsse in "absehbarer Zeit" abgeschlossen werden.