Das Flugzeug mit verrußtem Cockpit ist laut Lufthansa nicht mehr einsetzbar. Quelle: Boris Roessler/dpa

Auf dem Weg zum Gate hat am Frankfurter Flughafen ein Schlepper Feuer gefangen, an den gerade ein Flugzeug angekoppelt war. Sechs Menschen wurden nach Angaben eines Lufthansa-Sprechers leicht verletzt. Das Flugzeug wurde bei dem Brand schwer beschädigt.



Das Schleppfahrzeug sollte nach Angaben des Lufthansa-Sprechers den leeren Flieger zum Gate fahren, an dem bereits Passagiere auf den Flug nach Philadelphia warteten. Warum das Fahrzeug Feuer fing, war demnach zunächst unklar.