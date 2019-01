Spezialkräfte der Bundespolizei. Archivbild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes haben im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein drei Männer aus dem Irak festgenommen. Sie sollen einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben.



Die Beschuldigten im Alter von 23 und 36 Jahren sollen sich über das Internet Anleitungen für den Bau eines Sprengsatzes besorgt haben, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Ein konkretes Ziel für ihren Anschlag hatten sie nach bisherigen Ermittlungen bislang noch nicht.