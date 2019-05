Glücksfall für den Wirtschafts- und Gesundheitsstandort Schleswig-Holstein. Bernd Buchholz, Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein

Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) freut sich über die Ansiedlung des Unternehmens und die wichtige Schaffung von Arbeitsplätzen in der Stadt. Landeswirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) spricht gar von einem "großen Glücksfall für den Wirtschafts- und Gesundheitsstandort Schleswig-Holstein". Aphria gebe der Pharma-Branche mit knapp 6.000 Beschäftigten im Land weiteren Auftrieb.



Parallel zum Cannabis-Anbau in Neumünster soll in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg ein sogenannter Tresor entstehen. Dort will das Unternehmen medizinisches Cannabis aus Kanada importieren und zwischenlagern. Die Mutterfirma baut nicht nur drei verschiedene Sorten an wie in Neumünster geplant, sondern mehr als zwei Dutzend. Auch sie kommen bei Therapien zum Einsatz.