"Hier oben haben wir Weitblick und großen Durchblick, ein Kilo Watt sind bei uns zwei Pfund Schlick", fasst Hallig Hooges Bürgermeister Matthias Piepgras das Selbstverständnis der Menschen in Schleswig-Holsteins Wattenmeer zusammen: Nirgendwo in Deutschland gibt es eine vergleichbare Anzahl dieser Sandhaufen mitten im Meer, von denen die meisten auch noch bewohnt sind. Die Halligleute leisten erstklassiges: Zeigt sich die Nordsee von ihrer ungemütlichsten Seite, kriegen sie es als Erste ab. Sturmumtost halten sie dann auf ihren Warften aus, manchmal tagelang vom Festland abgeschnitten, im Notfall sich selbst überlassen. Ein Pilotprojekt aus dem Bereich der Telemedizin soll jetzt ihre Versorgung bei jeder Wetterlage ermöglichen: Ärzte am Festland leiten die Halligsanitäter per Video-Chat an, was zu tun ist, wenn Not am Mann an ist und niemand zur Hilfe kommen kann.