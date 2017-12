Zum Beispiel Büsum. Das Seebad an der Nordsee ist nach Sankt Peter-Ording und Westerland der drittgrößte Fremdenverkehrsort an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste. In den 1960er und 1970er Jahren erlebte der Ort einen großen Touristenboom. Ferienwohnungen entstanden, das Ortsbild veränderte sich durch Großbauten wie Kurmittelhaus, Haus des Kurgasts und Schwimmbad. Deutlich sichtbar im weiten flachen Umland ein 1972 gebautes einzelnes Hochhaus. Stammgäste kamen über Jahre aus Nordrhein-Westfalen. Doch in den 1980er und 1990er Jahren stagnierte das Geschäft. Junge Urlauber und Familien kamen immer seltener, machten Urlaub im sonnigen Süden. Doch seit einigen Jahren tut sich wieder was in Büsum.