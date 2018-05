Die HSH Nordbank soll verkauft werden. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Der schleswig-holsteinische Landtag hat den Verkauf der HSH Nordbank für rund eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren abgesegnet. Die Parlamentarier in Kiel stimmten der Ausgestaltung des Kaufvertrags zu.



Hamburg und Schleswig-Holstein veräußerten ihre Landesbank HSH auf Druck der EU. Damit der Deal in Kraft treten kann, muss auch die Hamburger Bürgerschaft zustimmen. Ein Votum dürfte es im Mai oder Juni geben. Auch die Europäische Zentralbank und die EU-Kommission müssen noch zustimmen.