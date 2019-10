Wir haben eine Parteivorsitzende, wir haben eine Kanzlerin, die über viele Jahre erfolgreich regiert hat, wir haben eine schwierige Phase in der Großen Koalition, das liegt aber beileibe nicht an einzelnen Personen, sondern insgesamt am Erscheinungsbild. Daran müssen wir arbeiten, und von daher brauchen wir die Belehrungen nicht.



ZDF: Wem nützt diese Debatte?



Günther: Die Debatte nützt mit Sicherheit nicht der Koalition in Berlin und nützt erst recht nicht uns als CDU. Wir müssen mit Themen punkten, ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, und die Zeiten, in denen man nach Wahlergebnissen in die Floskeln verfallen konnte: "So darf das nicht weitergehen" - das hilft uns überhaupt nicht weiter.