John Cryan bestätigte nun auch all das, was in den Medien seit Jahren konstatiert und immer heftig zurückgewiesen worden war: Es gab Zweifel an der Kapitalausstattung, die Kontrollsysteme funktionierten nicht wie es notwendig gewesen wäre, die IT war rückständig und viel zu komplex, das Geschäft zersplittert und die Reputation am Boden. All das zu erwähnen und gleichzeitig festzustellen, dass man noch längst nicht mit den Fortschritten zufrieden sei, dürfte auch der Jobsicherung des Chefs dienen: Es gibt schließlich noch viel zu tun.