Ach so: Etwa 30 Prozent der europäischen Autos, die in den USA verkauft werden, sind auch aus dortiger Produktion. Das größte Werk des Herstellers BMW befindet sich in Amerika, und nach dem Nettowert der von dort exportierten bayerischen Karossen ist BMW größter Exporteur der USA. Was Trump kaum beruhigen dürfte, auch wenn in den Werken ja ebenfalls uramerikanische Arbeiter schrauben und schweißen. Haben die nach Trumps Vorstellungen nun die Lizenz zum Löten genauso wie die Schrauber von GM oder Ford?