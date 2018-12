Das vollelektronische Handelssystem Xetra (Exchange Electronic Trading) ermöglicht seit dem 28. November 1997 den teilnehmenden Banken, via Computer und Datenleitung millisekundenschnelle Transaktionen auszuführen. Die Händler sehen jederzeit im elektronischen Orderbuch die Kauf- und Verkaufsangebote eines Wertpapiers und können so erkennen, bei welchem Preis ein Geschäft zustandekommen würde.

Der Handel begann mit 222 Teilnehmern europaweit und 109 handelbaren deutschen Standardaktien. Inzwischen werden von 9.00 bis 17.30 börsentäglich fast alle handelbaren Aktien in Xetra gelistet. Hohe Umsätze (Liquidität) sollen dazu beitragen, dass jederzeit realistische Kurse gestellt werden.

Diverse Schutzmechanismen wurden eingebaut, zum Beispiel ein Handelsstopp bei besonders hohen Kursausschlägen, nachdem es in der Frühphase des Systems zu erratischen Kursfeststellungen gekommen war.

Xetra ist eine geschützte Marke der Deutsche Börse AG und wurde bereits von zahlreichen Auslandsbörsen als Handelsplattform übernommen.