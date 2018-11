Niederlande verbieten Bandidos. Symbolbild Quelle: Marius Becker/dpa

Die Niederlande haben die Rockerbande Bandidos auf ihrem Staatsgebiet verboten und die Schließung aller Clubs der Bande angeordnet. "Die Bandidos charakterisieren sich selbst als gesetzlos und verwenden Slogans mit gewaltsamen Botschaften", begründete ein Gericht in Utrecht das Urteil.



Der Club praktiziere eine Kultur, in der zu Gewalt ermutigt werde. Die 1966 in den USA gegründeten Bandidos hatten ihren ersten Club in den Niederlanden vor drei Jahren in der Kleinstadt Sittard eröffnet.