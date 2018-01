Nach heftigen Protesten auch aus seiner eigenen Republikaner-Partei hatte sich US-Präsident Trump am Montag von der rechtsextremen Gewalt in Charlottesvilles distanziert. Einen Tag später kehrte er zu seiner umstrittenen Position vom Wochenende zurück, in der eine klare Schuldzuweisung vermieden hatte. Beide Seiten, die Rechtsradikalen wie die Gegendemonstranten, seien für die Eskalation verantwortlich, sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz in New York. Beifall kam vom früheren Anführer des Ku Klux Klans, David Duke. Er dankte Trump nach dessen Pressekonferenz für seinen "Mut, die Wahrheit" zu sagen und "die linken Terroristen zu verurteilen".