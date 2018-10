Quelle: pr

Großer Schlumpf: Der alte Mann in Rot ist Herz und Vaterfigur des Schlumpfdorfs. Er weiß meistens eine Lösung, motiviert, tröstet oder braut den entscheidenden Trank. Wenn er mal nicht weiter weiß, wird's eng.



Hitparade: Das "Lied der Schlümpfe" stürmte 1977/78 die internationalen Charts. Der Niederländer "Vader Abraham" nahm sich so sein Stück von der Schlumpftorte.



Individualismus: Die Schlümpfe sehen eigentlich (fast) alle gleich aus. Man erkennt sie vor allem an ihren Attributen oder Arbeitsgeräten. Bei alledem sind sie aber am Ende doch sehr individuell.