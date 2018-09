Den Anfang macht am Montag der Nobelpreis für Medizin. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Wissenschaftswelt blickt in der kommenden Woche nach Skandinavien: In Stockholm wird verkündet, wer in diesem Jahr die Nobelpreise bekommt. Es sind die weltweit wichtigsten Auszeichnungen in Medizin, Physik und Chemie.



Am Freitag wird in Oslo zudem der Träger des Friedensnobelpreises bekanntgegeben. Der Literaturnobelpreis dagegen fällt in diesem Jahr nach einem Skandal im Jurygremium aus. Alle fünf Nobelpreise gehen auf das Testament von Dynamiterfinder Alfred Nobel zurück.