Natural Branding zeigt an, dass es sich bei den Lebensmitteln um Bio-Produkte handelt.

Quelle: Eosta / Nature & More

Ein weiteres Problem, das Supermärkte bisher meist über Verpackungen lösen: Die Kennzeichnungspflicht, etwa darüber, ob ein Produkt "Bio" ist oder nicht. Die Lösung: Natural Branding. Immer mehr Einzelhändler sind interessiert an der Technik, bei der ein Laser die oberste Pigmentschicht der natürlichen Schale entfernt und so jeden gewünschten Schriftzug einbrennt. Erste Supermärkte setzen die Idee schon um.



Laut Handelsblatt schätzt Rewe, mit Natural Branding in Zukunft eine Tonne Plastik und sechs Tonnen Papier pro Jahr einsparen zu können, Edeka plant Einsparungen in Höhe von 50 Tonnen Verpackungsmaterial bei Obst und Gemüse. "Tätowiertes" Obst und Gemüse könnte also schon bald zum Alltagsbild gehören. In Australien ist das Verfahren übrigens schon seit 2009 erprobt.