Nur in einem sind sich alle offenbar einig: So schlimm sei die Brüllerei auf den Marktplätzen nun auch wieder nicht. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) findet zwar "Brüllen ist nicht in Ordnung". CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann hält das alles aber für "nicht so dramatisch". In den 80er Jahren, als CSU-Ikone Franz-Josef Strauß auf den Marktplätzen stand, sei es viel lauter gewesen. Das findet nun auch Gauland: "Wir sollten nicht so empfindlich sein." Er werde auch jedes Mal "niedergeschrien". Die Ursachenforschung, warum die Menschen so lautstark auf den Marktplätzen auftreten, gelingt in dieser Runde nicht.