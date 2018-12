Weltklimagipfel mit Svenja Schulze (4.v.r.).

Kurz vor Schluss der Weltklimakonferenz haben ein Bündnis von Industrie- und Entwicklungsländern sowie Klimaschützer mehr Ehrgeiz für die Gipfel-Erklärung verlangt. Deutschlands Umweltministerin Svenja Schulze, Vertreter der EU und der Marshallinseln präsentierten im polnischen Kattowitz ein Banner "Together for Ambition".



Was vorliege, sei eine gute Grundlage, reiche aber nicht, sagte Schulze. Da wichtige Fragen noch ungelöst waren, wird in der Nacht weiter verhandelt.