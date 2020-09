Schmähungen gegen Dietmar Hopp im Bayern-Fanblock.

Der DFB-Kontrollausschuss wird nach den Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp in der Partie gegen den FC Bayern ein Ermittlungsverfahren einleiten. Dies werde Anfang der Woche geschehen, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund.



Bayern-Fans hatten am Samstag während der Partie in der Fußball-Bundesliga beleidigende Plakate gegen Hopp gezeigt. Die Schmäh-Spruchbänder waren nach Information aus Polizeikreisen offenbar während des Spiels im Gästeblock zusammengestellt worden.