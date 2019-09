Das Blaulicht an einem Polizeiauto. Archivbild

Die lauten Schreie einer Ziege haben im baden-württembergischen Weinheim einen Polizeieinsatz mit Hundestaffel und Hubschrauber ausgelöst. Zunächst sei die Polizei von menschlichen Hilfeschreien ausgegangen, die aus einem Wald in der Nähe von Mannheim kamen.



Da das Gebiet zwischen Zäunen und Schrebergärten unwegsam war, forderten die Polizisten einen Hubschrauber an. Der entdeckte Bewegungen in einem Waldstück: Eine Ziege hatte sich im Zaun verfangen und schmerzerfüllt geschrien. Die Beamten befreiten das Tier.