heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS hat nach russischen Angaben erstmals Badminton in der Schwerelosigkeit gespielt. In Zweierteams schlugen sich die Raumfahrer aus Russland, den USA und Japan inmitten von Weltraumtechnik den Ball zu, wie in einem Video der Raumfahrtbehörde Roskosmos zu sehen war.



Ein Netz gab es nicht, auf den Boden fallen konnte der Ball wegen der Schwerelosigkeit auch nicht. Punkte seien nicht gezählt worden. "Die Freundschaft hat gesiegt", so Roskosmos.