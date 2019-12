Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, reagierte auf die Vorfälle mit einer Botschaft der "Liebe und Solidarität" an die jüdischen Gemeinden. Es sei "schrecklich", dass das Chanukka-Fest mit einer Botschaft der Hoffnung begonnen habe und "wir am letzten Tag vor antisemitischen Schmierereien in London und einem furchtbaren Stichwaffenangriff bei einer Feier in New York stehen".