Kommentar: Wulf Schmiese zu Martin Schulz Quelle: ZDF

Doch sein Fall stürzt das ganze Land in die Krise. Und zwar der ganze Fall Martin Schulz – vom Aufstieg bis zum Absturz. Nur ein Jahr dauerte Schulz' Blitzkarriere. Die SPD hatte von Anbeginn auf den Falschen gesetzt in ihrer Not. Fehlgeleitet durch einen Handel unter Männern, der nun alles ins Wanken bringt. Die Fortsetzung der Großen Koalition ist völlig offen.