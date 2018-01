Indische Juwelen im Dogenpalast. Quelle: Andrea Merola/ANSA via AP/dpa

Aus dem Dogenpalast am Markusplatz in Venedig haben Diebe wertvollen Schmuck geraubt. Die Kostbarkeiten wurden aus einer Ausstellung über indische Juwelen und Pretiosen gestohlen, berichten italienische Agenturen. Die Stücke hätten einen Millionen-Wert und seien aus einer Vitrine in der Schau "Tesori dei Moghul e dei Maharaja" genommen worden.



In der Ausstellung waren bis zum 3. Januar rund 270 indische Schmuckstücke aus der Sammlung der Dynastie Al Thani aus Katar zu sehen.