Die Blockade verhindert nicht nur Ausgrabungen und die Einreise von Experten, die Hamas tut auch wenig, um bekannte Altertümer zu schützen. In einigen Fällen zerstört sie sie sogar. So ebnete sie 2017 große Teile von Tel as-Sakan ein. Auf den Überresten dieser 4.500 Jahre alten Stadt aus der Bronzezeit soll Platz für Neubauten entstehen.



Der Archäologe und Historiker Ajman Hassuna von der islamischen Universität Gaza macht Israel, die Autonomiebehörde und die Hamas gleichermaßen für den mangelhaften Schutz des Kulturerbes in Gaza verantwortlich. Israel habe während seiner Besatzungszeit ausgegrabene Stücke beschlagnahmt und nur wenig gegen Schmuggel unternommen, sagt er. Seit die Autonomiebehörde 1995 die Regierung übernahm, seien viele Ausgrabungsstätten angegriffen worden.