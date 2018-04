Der neue Verkehrsminister Andreas Scheuer. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will Fahrverbote in deutschen Städten vermeiden und mit der Autoindustrie über Nachbesserungen verhandeln. "Ich setze auf die Vernunft der Konzerne und werde Gesprächsrunden organisieren", sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse"



Die Bundesregierung will die Luftqualität in den Städten mit einem Bündel von Maßnahmen verbessern. In fünf "Modellstädten" soll dies getestet werden: Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim.