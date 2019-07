Amazon-Logistikzentrum in Dortmund (Achiv).

Quelle: Ina Fassbender/dpa

Zum Schnäppchentag beim Versandhändler Amazon wollen Beschäftigte in dieser Woche an sieben Standorten in Deutschland in den Streik treten, um bessere Einkommen durchzusetzen. Die Ausstände sollen in der Nacht beginnen, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte.



Amazon teilte mit, dass der Streikaufruf keinen Einfluss auf die Lieferungen an die Kunden haben werde. Der Streikbeginn fällt zusammen mit dem so genannten Prime Day, an dem Amazon mit starken Rabatten lockt.