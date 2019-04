Die Anklage ist sich sicher, dass die beiden jungen Leute in den Eltern von Ingo P. ein Hindernis für eine glückliche Beziehung in dem Haus in Schnaittach sahen. Deshalb sollen beide gemeinsam ab Herbst 2017 den Entschluss für die Tat gefasst haben. Zunächst hätten sie versucht, die 66 Jahre alte Mutter, später auch den 70-jährigen Vater zu vergiften. Doch das funktionierte nicht.