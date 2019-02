Eine Kältewelle fegt über die Ostküste der USA.

Quelle: Michael Dwyer/AP/dpa

Heftige Schneefälle und Sturm haben in vielen Gegenden an der US-Ostküste zu Chaos geführt. In einigen Orten in Neuengland fielen bis zu 40 Zentimeter Schnee. Es kam zu Verkehrsunfällen und Stromausfällen. Für zahlreiche Gebiete galten Schneesturm-Warnungen.



US-Medien bezeichnen den Wintersturm als "Bombenzyklon". Das Phänomen einer "bombogenesis" beschreibt die rapide Verstärkung eines Tiefs, laut US-Wetterbehörde NOAA liegt das am Aufeinanderprallen sehr kalter mit warmen Luftmassen.