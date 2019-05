Auf dem Rastplatz Ronshausen an der A4 liegt Schnee.

Quelle: Bernd März/dpa

In weiten Teilen Deutschlands hat sich winterliches Wetter zurückgemeldet. In Thüringen schneite es kräftig. Auf mehreren Autobahnen war der Winterdienst im Einsatz, darunter die A4 und die A9. Auf der Schmücke in gut 900 Metern Höhe lagen laut Deutschem Wetterdienst elf Zentimeter Neuschnee. Auch auf dem Harz und in den Mittelgebirgsregionen Hessens gab es Schnee.



Zum Wochenbeginn bleibt es bei niedrigen Temperaturen wechselhaft. Nachts sinken die Temperaturen laut DWD in den Frostbereich.