Das THW bringt Radlader mit Schaufeln nach Berchtesgaden.

Quelle: Sabine Dobel/dpa

Das heftige Winterwetter macht vielen Menschen in Bayern, Österreich und der Schweiz weiterhin schwer zu schaffen. Im Kampf gegen die Schneemassen in Bayern hoffen die Rettungskräfte auf besseres Wetter. Laut Vorhersagen sollen die Schneefälle vorübergehend etwas nachlassen.



Noch unklar ist, wann der Zugverkehr in Süd- und Ostbayern wieder überall rollt. Auch zahlreiche Straßen sind gesperrt. Ein neunjähriger Junge wurde in der Nähe von München von einem umstürzenden Baum erschlagen.