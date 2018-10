Ein Briefträger trotzt dem winterlichen Wetter in kurzen Hosen. Quelle: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Schnee und Eis haben im Norden des Vereinigten Königreichs einen ersten Vorgeschmack auf den Winter gebracht. Über die nordostenglische Stadt Durham hatte sich am Morgen eine Schneedecke gelegt. Auch in den schottischen Highlands fielen erste Schneeflocken.



Der britische Wetterdienst warnte vor schwierigen Straßenbedingungen. In Teilen des Landes lagen die Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Verantwortlich für den Wintereinbruch ist arktische Kaltluft.