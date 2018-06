Vor allem für den Norden wird weiterer Schnee erwartet. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Schnee, Eis und klirrende Kälte: Mit zweistelligen Minustemperaturen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu Wochenbeginn die bisher kälteste Nacht des Jahres registriert - und es bleibt vorerst eiskalt. In den kommenden Nächten wird es sogar noch frostiger.



Probleme gab es am Montagmorgen wegen Schnee und Eisglätte vor allem in Norddeutschland: Es krachte auf den Straßen, Flüge fielen aus. Den tiefsten Wert registrierte der DWD in der Nacht auf der Zugspitze mit minus 27 Grad.