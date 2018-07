Kampf gegen Schneemassen: Frankfurter Flughafen Quelle: dpa

An Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt am Main entfielen am Sonntag bis zum Nachmittag mehr als 260 Flüge, verzögerten sich oder wurden umgeleitet. Eine Fraport-Sprecherin bezeichnete die Situation als "dramatisch". Selbst auf den geräumten und gestreuten Bahnen seien wegen des anhaltenden Schneefalls nicht die vorgeschriebenen Bremswerte erreicht worden. Bei den Reisenden in Hessen lagen die Nerven blank, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Flughafen am frühen Morgen sagte. Auch in München, Hamburg, Berlin, Köln und Düsseldorf fielen Flüge aus.



Heftige Schneefälle und Eisregen verursachten auch am Münchner Flughafen Verspätungen und Ausfälle. 185 von 1000 Flügen seien am Sonntag gestrichen worden, sagte ein Sprecher. Für den Wochenbeginn rechnete er mit weiteren 50 Annullierungen. Bis zum Nachmittag sollte sich die Situation wieder beruhigen.