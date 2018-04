Ein Wintereinbruch erwischte vor allem Norddeutschland. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Ein Wintereinbruch mit Schnee und Matsch hat den Autofahrern in Norddeutschland am Morgen das Leben schwer gemacht. Unfälle häuften sich etwa im Raum Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern). Hier waren einige Fahrer auf der verschneiten Fahrbahn offensichtlich zu schnell gefahren und im Straßengraben gelandet.



Die Autobahn 7 in Schleswig-Holstein wurde wegen eines querstehenden Lastwagens bei Schuby in einer Richtung gesperrt. Ein Großteil der Unfälle beschränkte sich auf Blechschäden.