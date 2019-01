Der Schnee macht vielen Autofahrern zu schaffen. Archivfoto

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Bei Schnee und Glätte sind auf den Straßen im Westen Deutschlands zwei Menschen ums Leben gekommen. In Paderborn starb ein Autofahrer bei einem Unfall im dichten Schneetreiben. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Abend ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und krachte in den Wagen des Mannes.



In Rheinland-Pfalz wurde ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Unfall auf schneeglatter Straße tödlich verletzt. Sein Wagen rutschte in der Nacht von der Fahrbahn und überschlug sich auf einem Feld.