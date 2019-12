Schneeballschlacht.

Quelle: Marius Becker/dpa/Symbolbild/Archiv

Mehrere US-Medien berichteten über eine Verordnung in Wausau in Wisconsin, die Schneeballschlachten angeblich verbiete. Die Polizei veröffentlichte nun ein Video, in dem sich Polizisten mit dem Bürgermeister eine Schneeballschlacht liefern. Es gebe zwar eine Verordnung, die das Werfen von "Geschossen" verbiete. Diese komme aber kaum zur Anwendung.



"Eine lustige Schneeballschlacht ist eine lustige Schneeballschlacht und nichts, bei dem wir diese Verordnung anwenden", sagte der Vize-Polizeichef.