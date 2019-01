In Sachsen sind einzelne Wälder bis auf Weiteres gesperrt.

Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Nach den heftigen Schneefällen sind zahlreiche Waldgebiete im Vogtlandkreis in Sachsen gesperrt worden. "Zahlreiche Bäume sind bereits unter der Schneelast zusammengestürzt. Es ist für Spaziergänger und Sportler derzeit einfach zu gefährlich in den Wäldern", sagte ein Sprecher des Landratsamtes in Plauen.



Das Betreten der Wälder und der nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Wege wurde bis auf Weiteres untersagt. Bereits am Mittwoch waren Wälder im Erzgebirge gesperrt worden.