Schnee ohne Ende.

Quelle: Erwin Scheriau/APA/dpa

Das Schneechaos in Österreich hat vielerorts zu großen Problemen bei der Stromversorgung geführt. Tausende Haushalte in den besonders stark betroffenen Gebieten waren zeitweise ohne Strom.



Im Bundesland Tirol waren es laut Tiroler Netze rund 1.600 Haushalte, in Salzburg meldete das Land mehr als 1.200 stromlose Haushalte. In Niederösterreich waren es rund 900, in Oberösterreich 600. In der Steiermark ist eine zentrale Hochspannungsleitung durch umgestürzte Bäume zerstört worden.