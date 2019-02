Im Südwesten und Westen Deutschlands hatte am Donnerstagmorgen erneut starker Schneefall eingesetzt. Bereits am Mittwoch hatte es in der Westhälfte des Landes vielerorts ausgiebige Schneefälle gegeben. Auch im morgendlichen Berufsverkehr in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gab es Behinderungen durch den Wintereinbruch. Das Polizeipräsidium Westpfalz meldete 22 wetterbedingte Unfälle, allein 11 davon in Kaiserslautern. Eine Polizeisprecherin in Trier sagte: "Wir haben hier einige Lastwagen, die quer stehen."



Am Donnerstag sollten wieder bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Besonders am Vormittag sei mit Schneefällen zu rechnen. Im Laufe des Tages werde es dann gebietsweise sonnig und niederschlagsfrei. In der Nacht zum Freitag soll es dann schon wieder schneien, im Süden können die Flocken später in Schneeregen übergehen. Teilweise kann es auch zu gefrierendem Regen mit erhöhter Glättegefahr kommen.