Auf der Zugspitze hat es bereits Ende Oktober geschneit. Archiv

Quelle: Angelika Warmuth/dpa

Die ersten Schneeflocken erreichen tiefere Lagen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete, könnte die Schneefallgrenze in Deutschland in den nächsten Tagen erstmals unter 1.000 Meter fallen. Über dieser Grenze hatte es schon im Oktober geschneit, wie Meteorologe Tobias Reinartz berichtete.



Freitag könnten die Niederschläge auch im Schwarzwald und am Alpenrand in Schnee übergehen. Für die kommenden Tage geht der DWD davon aus, dass sich die Schneefallgrenze bei rund 1.000 Metern einpendelt.