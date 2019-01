Schneemänner auf einer Straße haben zu einem Unfall geführt.

Quelle: Lisa Ducret/dpa

Einen gänzlich ungeeigneten Ort haben sich in Bayern vier junge Männer für den Bau von Schneemännern ausgesucht: Mitten auf einer Straße im Landkreis Augsburg bauten die 16- bis 18-Jährigen zwei Schneemänner und verursachten so einen Verkehrsunfall, wie die Polizei mitteilte.



Zwei Autofahrer übersahen einen der Schneemänner, kamen deshalb ins Schleudern und stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.