In der Nacht auf Samstag schneit es wieder im Süden Deutschlands und in den Mittelgebirgen. Nicht so stark wie in den Tagen zuvor. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 600 Metern und steigt bis Samstagnachmittag auf 800 Meter. Am Tag fällt etwas weniger Niederschlag, aber der Regen wird vom Schnee aufgenommen und somit steigt die Last auf den Dächern. Auch auf Bäumen und anderen Flächen ist dies der Fall. Es herrscht Schneebruchgefahr.



Das Thema Schnee überlagert den Rest des Wetters. Im Norden ist es eher trüb, mit Regen auch am Samstag. Im Süden Deutschlands nimmt in der Nacht auf Sonntag der Schneefall wieder zu, dabei steigt aber die Schneefallgrenze von 800 auf 1.000 Meter bis in die Nacht.