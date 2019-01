Das Bundesverkehrsministerium will noch keine abschließende Bilanz der Punktereform ziehen, sieht aber bislang die wesentlichen Ziele der Reform als erreicht an. Das neue System lasse sich besser erklären, Anfragen seien seltener geworden, wird Frank Albrecht aus dem Verkehrsministerium auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar bilanzieren. Die bisherigen Regelungen könnten so weiter beibehalten werden.