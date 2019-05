Nahles hatte nach dem Debakel der SPD bei der Europawahl überraschend in der ZDF-Sendung "Was nun" angekündigt, sich kommende Woche einer vorgezogenen Neuwahl in der Bundestagsfraktion zu stellen. Sie reagierte damit auch auf anhaltende Personalspekulationen. "Ich kann diejenigen nur auffordern, die in eine andere Richtung gehen wollen, sich auch zu stellen", sagte Schneider. "Bitteschön: Heute gibt es die Möglichkeit, sich zu erklären und am Dienstag zur Wahl zu stellen."



Er erwarte ansonsten aber auch Solidarität. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion unterstützte es, dass Nahles die Wahl vorziehen will. "Wir haben die wichtigen ostdeutschen Landtagswahlen, da brauchen wir Klarheit in der SPD", sagte er mit Blick auf die im Herbst anstehenden Abstimmungen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. "Und da ist das Gegrummel, das auch vor der Europawahl stattgefunden hat, schädlich. Das ist absolut schädlich, das hat der SPD nicht geholfen, und deshalb finde ich es gut, dass sie für Klarheit sorgt."