Flixbus-Kartenverkaufsstelle in Deutschland. Archivbild Quelle: Andreas Arnold/dpa

Das Münchner Start-up Flixbus treibt seine Expansion auf dem US-Fernbusmarkt rasant voran. Nun will sich das Unternehmen auch an der Ostküste ausbreiten. Es sei bereits eine Niederlassung in New York City eröffnet worden, teilte Flixbus mit.



Die Millionen-Metropole soll als künftiges Drehkreuz für Busverbindungen im Osten der USA aufgebaut werden. Ende Mai war Flixbus mit 27 Reisezielen in Los Angeles gestartet und hatte sich zunächst weitgehend auf die Westküste des Landes beschränkt.