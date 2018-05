Die Gelder aus dem nun aufgelegten Fonds sollten den Kommunen möglichst schnell zur Verfügung stehen, damit diese "passgenau" Projekte umsetzen könnten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Es gehe darum, das Sofortprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro für 2018 zu "verstetigen". Sie wolle dies in die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung einbringen, erklärte Merkel nach einem Spitzentreffen mit Kommunen in Berlin. In den besonders belasteten Städten solle der Ausstoß von Stickoxiden gesenkt werden - vor allem durch die Elektrifizierung und Digitalisierung des Verkehrs.